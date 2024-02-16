كيف أصبحت الألعاب الإلكترونية داعمة لاقتصاديات الدول؟.. خبير تكنولوجيا يوضح

قال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن صناعة الألعاب الإلكترونية من الصناعات المهمة والتي تعتبر جزءا من الصناعات الرقمية، كما أنها تشكل جزءا من المكونات الرقمية التي تدر عائدا اقتصاديا لكثير من الدول.

مميزات صناعة الألعاب الإلكترونية

وأضاف الحارثي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صناعة الألعاب الإلكترونية من أهم مميزاتها أنها تعظم فكرة الإبداع الرقمي وتفتح أسواقا عالمية وبالتالي تحقق عوائد اقتصادية هائلة، مشيرا إلى أن الدول بدأت تعمل على استقطاب المبدعين في مجال التكنولوجيا ولا سيما مجالات الذكاء الاصطناعي واستثمارهم بالشكل الذي يحقق عوائد اقتصادية هائلة.

الدولة المصرية و تدريب الشباب على مجال الألعاب الإلكترونية

وتابع «الحارثي»: تقوم الدولة المصرية تقوم بدور كبير في تدريب الشباب على مجال الألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى المباردة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب، والتي تستهدف إنشاء 100 شركة مصرية وإفريقية للألعاب والتطبيقات الرقمية، مؤكدا وجود حوالي 17 شركة لإنتاج الألعاب الإلكترونية بمصر، طامحا إلى وضع استراتيجية خاصة بالألعاب الإلكترونية.

الألعاب الإلكترونية ودورها في الاقتصاد

وأوضح «الحارثي»، أن الاهتمام بصناعة الألعاب الإلكترونية ينتج عنه إنشاء شركات تسهم بشكل مباشر في تطوير الاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أهمية دراسة احتياجات السوق الإلكترونية العالمية حتى يتسنى للسوق المصرية المنافسة بشكل شرس في مجال الألعاب الإلكترونية.

يذكر أنه على الرغم من أن الألعاب الإلكترونية تساهم بشكل كبير في تحسين اقتصاديات الدول إلا أنه لا يمكن إغفال الجانب السلبي لها، والتي يأتي على رأسها حروب الجيل الرابع ودورها في إنهاك الشباب وإيجاد جيل بلا أهداف، وكذلك لا يمكن إغفال خطورة إدمان هذه الألعاب، الأمر الذي الذي يشكل خطرا كبيرا على سلوكيات المجتمعات بالفئات كافة.