خبير شؤون إسرائيلية: هناك اضطرابات داخل تل أبيب ولكنها أضعف من إزاحة «نتنياهو»

قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنَّ الداخل الإسرائيلي مضطرب وهناك حراك داخل إسرائيلي وتظاهرات ضد حكومة الاحتلال وإغلاق بعض الشوارع، ما يعد تكرارل للمسيرات التي سبق وقام بها أهالي الأسرى المحتجزين من فصائل المقاومة.

وأضاف «شديد»، في مداخلة عبر «زووم» من مدينة الخليل، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الاحتجاجات على حكومة بينامين نتنياهو داخل إسرائيل، بسبب الاعتقاد أنه يرفض فكرة تبادل الأسرى على اعتبار أنها ستؤدي لوقف دائم لإطلاق النار، ومن ثمَّ نهاية حكومة نتنياهو.

وتابع خبير الشؤون الإسرائيلية: «نتنياهو يخضع لابتزاز كبير من الوزير إيتمار بن غفير الذي منحه استطلاع للرأي 10 مقاعد، ما يعني أنه في حال إجراء الكنيست انتخابات مبكرة بإسرائيل فإنَّ حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 18 مقعدا فيما سيحصل حزب إيتمار على 10 مقاعد، أي أنَّ الحراك في الداخل الإسرائيلي أضعف من أن يزيح رئيس الوزراء الإسرائيلي من السلطة».