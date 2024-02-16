باحث سياسي: عملية «عسقلان» جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال راسم عبيدات، الكاتب والباحث السياسي، إنَّ العملية التي نتج عنها مقتل 3 إسرائيليين في محطة للحافلات داخل «عسقلان»، على خلفية إطلاق نار، ما هي إلا «رد على جرائم الاحتلال بغزة».

وأضاف «عبيدات»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الإعلام الإسرائيلي يزعم أنه جرى إطلاق النار على منفذ العملية واستشهاده، لكن هذه العملية وغيرها من العمليات، تأتي ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتدميره، وكذلك استمرار حصار المسجد الأقصى منذ بداية أحداث 7 أكتوبر الماضي، ومنع المصلين من الصلاة فيه، أو حتى الوصول إليه.

التصعيد يأتي بسبب استمرار الحرب على غزة

وتابع الكاتب والباحث السياسي: «يجري الاعتداء على الذاهبين للصلاة بالمسجد الأقصى، وإطلاق الرصاص الغازي والمطاطي، والتصعيد يأتي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة والضفة، في تصعيد غير مسبوق».