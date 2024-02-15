«الأونروا»: غزة غرقت في الظلام بسبب حرب الاحتلال الإسرائيلي

خلال الفترة الأخيرة، عانت وكالة «غوث» وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من نقص شديد في مواردها وصعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، بسبب تجميد 13 دولة تمويلها، بعد اتهامات وجهتها دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى 12 من موظفي الوكالة الأممية، بتورطهم في هجمات الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.

الأونروا تعلن عن فقدانها السيطرة على الوضع بسبب الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت «الأونروا» اليوم عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن مدينة غزة غرقت بالكامل في الظلام خلال الانتهاكات والجرائم غير الإنسانية التي ما زال يمارسها العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد أن تعمد قطع الكهرباء وشبكات التواصل على المدنيين.

وأضافت المنظمة، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في انقطاع الاتصالات لعدة أيام متتالية، مما ترك معظم السكان البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة غير قادرين على التواصل مع بعضهم البعض أو مع العالم الخارجي، وسط تصاعد العملية العسكرية الإسرائيلية والقصف المتواصل.

تأثير العملية البرية في رفح الفلسطينية على الأونروا

ومن جانبها، ذكرت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الهجمات العسكرية التي ستشنها قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية، ستكون كارثية بشكل كبير، إذ سيتزايد أعداد الشهداء والجرحى، مع صعوبة توفير الإمدادات الطبية اللازمة لهم، بسبب وقف الدول المانحة تمويلها للوكالة.

وتابعت «إيناس» في حوارها إلى «الوطن»، أنَّ فرق «الأونروا» في رفح الفلسطينية، تحاول بقدر الإمكان توفير المساعدات الإنسانية للنازحين والسكان في المدينة، مشيرة إلى أن النازحين حتى الآن وصل عددهم إلى أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني.

مأساة النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح

قالت «إيناس» إنه لا يوجد أي ممرات إنسانية في رفح الفلسطينية، تتيح للنازحين فرصة الخروج عن طريقها، موضحة أن النازحين تركوا قطاع غزة ومدينة خان يونس، لحماية عائلاتهم من الموت، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن زيادة التوترات في المنطقة.