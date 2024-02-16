باحث في الشؤون الإسرائيلية: المعلومات حول مقتل 3 إسرائيليين في عسقلان متضاربة

قال أمير مخول، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إنَّ المعلومات حول مقتل 3 إسرائيليين في عسقلان متضاربة حتى الآن، ولا يوجد ما هو مؤكد بشأن الغرض من تنفيذ العملية وهوية المنفذ، موضحًا: «من المبكر الحديث عما وراء هذه العملية وهل خلفيتها قومية أم جنائية».

وأضاف «مخول»، في مداخلة له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مقتل 3 إسرائيليين إن كان على يد منفذ فلسطيني فسيكون الهدف من العملية الرد على ما يحدث في غزة، أي ضمن السياق العام، موضحاً ردة فعل اليمين الإسرائيلي بالعملية: «بدأ اليمين الإسرائيلي الاحتفاء بالعملية واستغلالها لإثبات أنهم في حرب وجودية وما شابه، وأنه لابد من استهداف أي فلسطيني أيًا كان ولا يوجد فلسطيني بريء وينبغي الهجوم على الفلسطينيين بالضفة وغزة وحتى فلسطينيي الداخل».

وتابع باحث الشؤون الإسرائيلية: «كان لابد من التروي في معرفة هوية منفذ العملية، ولكن المحتل دوماً ما يستغل العمليات في فرض مزيد من الإجراءات الأمنية بالضفة الغربة والقدس المحتلة واتخاذها ذريعة لمد فترة تسليح المستوطنين».