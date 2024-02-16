ضبط 2.6 طن فول مدشوش ودقيق مجهول المصدر بالمنوفية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، برئاسة أسامة عز الدين وكيل المديرية، في ضبط عدد من المخالفات التموينية في مركزي بركة السبع وتلا، وتحرير 3 محاضر ضد المسؤولين.

ضبط 1.6 طن فول مدشوش

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل لتجارة الحبوب والأعلاف دائرة مركز بركة السبع، وبحوزته كمية وقدرها 1.6 طن فول مدشوش مجهول المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 364 لسنة 2024 مركز بركة السبع ضد صاحب المكان.

كما جرى ضبط صاحب مصنع للملابس الجاهزة بمركز بركة السبع، وبحوزته 10 أثواب قماش مجهولة المصدر أيضًا، وتحرر محضر جنحة رقم 367 لسنة 2024 مركز شرطة بركة السبع ضد المدير المسؤول.

ضبط طن دقيق مجهول المصدر

كما أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل بقالة بقرية زنارة دائرة مركز تلا وبحوزته كمية وقدرها 70 كيلوجرام سكر حر وطن دقيق فاخر استخراج 72% بدون أية مستندات، وكذلك إدارته لنشاط بدون ترخيص، وتحرر محضر جنحة رقم 466 لسنة 2024 مركز تلا ضد المدير المسؤول.