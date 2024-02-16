الحكومة تحدد سعر القمح 2024.. يراعي الهامش الربحي للمزارعين

حدد مجلس الوزراء سعر القمح 2024 بقيمة 1600 جنيه للأردب، وهو سعر استرشادي من الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال العام الجاري، ودائمًا تراعي الحكومة الهامش الربحي للمزارعين لتشجيعهم على الزراعة، خاصة السلع الاستراتيجية مثل القمح والقطن.

خبير يشرح أسباب تسعير القمح

يقول الخبير الاقتصادي محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن سعر القمح 2024 هو سعر عادل للمزارع، لأن المزارع ينفق أموالا كثيرة على تجهيز الأرض للزراعة من خلال عملية الحرث والري والأسمدة التي ارتفعت تكلفتها في الآونة الأخيرة.

الوصول إلى معدل توريد 50%

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن الحكومة تأمل أن يصل معدل توريد القمح إلى 50% فأكثر خلال العام الجاري، وتبذل الدولة جهودًا كبيرة للعمل على زيادة دخل المزارعين من خلال تحريك سعر القمح 2024، وتوفير خدمات تجهيز الأرض للزراعة، مثل الآلات الحديثة، والتكلفة، والتقاوي وما إلى ذلك، إذ تم توفير 100% من التقاوي وفقا للخريطة الزراعية.