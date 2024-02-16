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وزارة الزراعة: القمح لم يتعرض لأي إصابات هذا العام

كتب:

شريف سليمان
02:09 م | الجمعة 16 فبراير 2024
القمح

القمح

قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنّ القمح محصول قومي مهم جدا للدولة المصرية والمزارع، كما أنه محصول تاريخي منذ المصريين القدماء.

وأضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «القمح محصول شتوي يتحمل نوعا ما درجة الحرارة المنخفضة وأجواء الشتاء التي قد لا تتحملها محاصيل أخرى، ولكنه أحيانا يتعرض لبعض المشكلات الإنتاجية والإصابة بالأمراض».

لا أمراض لمحصول القمح

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ: «في هذا العام، لم يعرض القمح في مصر لأية مشكلات مرضية ولم يصب بمرض الصدأ الأصفر أو التفحم السائب أو أي مرض آخر».

خطوات وزارة الزراعة الاستباقية

ولقت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية في استنباط أصناف من القمح متكيفة مناخيا نوعا ما، وهو ما جعل القمح يهرب من مرض صدأ الساق.

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