طريقة عمل العيش الفينو الطري في المنزل بعد عودة المدارس

خبز الفينو، من أنواع الخبز الفرنسي اللذيذ، الذي يتميز بقوامه الناعم والهش وطعمه الرائع والغني بالزبدة والبيض، ويميل قوامه إلى الليونة ما يجعله مثاليًا للتناول مع الفطور أو سناكس أو في أي وقت من اليوم.

وتتضمن مكونات خبز الفينو الأساسية الدقيق، الزبدة، البيض، السكر، والحليب، وغالبًا ما يتم خلط هذه المكونات معًا، لتكوين عجينة لينة تُعجن ثم تترك للتخمير، قبل خبزها في الفرن.

طريقة عمل العيش الفينو الطري بالمنزل

يعد خبز الفينو خيارًا شهيرًا وشهيًا في عديد من المطابخ حول العالم، ويمكن تناوله بمفرده أو تحضيره كجزء من الأطباق الرئيسية أو الحلويات، وإليكِ طريقة عمله في المنزل، وفقا لعدد من الشيفات، بالتزامن مع عودة الطلاب للمدارس.

مقادير الفينو:

4 كؤوس (500 جرام) من الدقيق الأبيض.

1/2 كوب (100 جرام) من السكر.

1/2 كوب (120 مليمترا) من الحليب الدافئ

3 بيضات.

1/2 كوب (120 جراما) من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة صغيرة (5 جرامات) من الملح.

ملعقتان صغيرتان (7 جرامات) من خميرة الخبز الجافة.

زيوت نباتية (لدهن الصينية).

طريقة عمل الفينو الطري في المنزل بالخطوات

- في وعاء كبير، امزج الدقيق مع السكر والملح.

- أضف الحليب الدافئ والخميرة الجافة إلى الخليط وامزجهم جيدًا حتى تتكون عجينة.

- أضف البيض وامزجه جيدًا.

- أضف الزبدة، وقم بالعجن حتى تمتزج الزبدة تمامًا مع العجينة.

- اعجن العجينة جيدًا على سطح مرشوش بالدقيق لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة حتى تصبح ناعمة ومرنة.

- ضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وغطها بقطعة قماش واتركها ترتاح لمدة ساعة تقريبًا أو حتى تتضاعف حجمها.

- بعد أن تتضاعف العجينة، قسمها إلى كرات صغيرة بحجم متساوٍ وضعها في صينية فرن مدهونة بالزيت.

- اترك الكرات لترتاح مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.

- سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- اخبز الفينو في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة أو حتى يتحول لونها إلى الذهبي الفاتح.

- اترك الخبز ليبرد قليلًا قبل تقديمها.

ويُمكن تناول خبز الفينو بمفرده أو مع الجبن أو الزبدة أو العسل أو أي حشوة تفضلها، إذ يعتبر هذا الخبز خيارًا رائعًا للفطور أو وجبات السناكس.