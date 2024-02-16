التحالف الوطني: تنظيم 3 فعاليات لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مركز أبو حمص بالبحيرة

قال عبد الرحمن سعيد مسؤول جمعية رسالة الخيرية في البحيرة، أحد كيانات التحالف الوطني، إنه جرى تنظيم 3 فعاليات اليوم، وتوزيع شنط الخير بقرية النخلة القبلية، بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، لمساعدة الأهالي في القرى بتوفير احتاجاتهم الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

فعاليات دعم الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

وأوضح أن الفعاليات الأخرى تتضمن تنظيف المساجد وزيارة المسنين، مشيراً إلى أن عدد المتطوعين في فعاليات اليوم بلغ 100 متطوع، من جمعية رسالة أحد كيانات التحالف الوطني.

وذكر عبد الرحمن سعيد، سيتم زيارة 20 فردا من المُسنين، من أجل إدخال الفرحة والمٌساهمة في رفع الروح المعنوية لهم، وتوزيع التمور والهدايا لهم بمُناسبة قرب شهر رمضان الكريم.

التحالف الوطني يوزع شنط غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف أن الشنطة الغذائية تتكون من 2 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، وكيلو سكر، وكيس ملح، ونص لوبيا، ونص شعرية، ونص عدس أصفر.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أطلق «مبادرة الخير»، بقرية العزيزة مركز وادي النطرون، من أجل المٌساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية.

كما تم إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في قرية النخلة القبلية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود التحالف الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والتأكد من استحقاقها للدعم، والعمل على إجراء مسح ميداني على أرض الواقع لتحديد الخدمات الضرورية التي تحتاجها هذه الأسر.