آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في القاهرة

تنتهي مهلة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة غدا، حيث تتلقى الإدارات التعليمية طلبات التظلم بناء على تعليمات أيمن موسى وكيل أول الوزارة- مدير المديرية ويتم تحديد موعد للطلاب وأولياء الأمور لبحث التظلم في المواد التي يرغب فيها الطالب.

خطوات التظلم

ومن جهتها، تواصل مديرية التعليم بالقاهرة متابعة تقديم التظلمات بحيث يقدم ولي الامر التظلم إلى مكتب مدير الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ويتم سداد رسوم التظلم عن كل مادة يرغب فيها الطالب بحث درجاتها، ويتم بعدها إجراء كل خطوات التظلم، بحيث يحصل الطالب على حقه ويتم مراجعة ورقة الإجابة ورصد وجمع الدرجات والتأكد من عدم وجود أي أخطاء، وفي حالة التأكد من حصول الطالب على أي درجات زيادة يتم رفع الرسوم التي سددها بشأن تلك المادة.

خدمات تعليمية

وأشارت محافظة القاهرة إلى تقديم مزيد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الامور من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة، من إعلان النتائج والتقديم لرياض الأطفال والتحويلات المدرسية واستخراج شهادة بيان النجاح.