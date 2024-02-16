حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للنقل النهري، موضحا أن الوظائف المتاحة هي أخصائى حاسبات آلية ومهندس بناء سفن، والتقديم يبدأ اعتبارا من أول شهر مارس المقبل 2024 وحتى 16 من نفس الشهر، ويتم التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وظيفة مهندس بناء سفن

تشترط هذه الوظيفة عددا من المهارات منها مهارات أساسية كالمساعدة في إعداد وتنفيذ التصميمات الخاصة بالوحدات النهرية للهيئة أو للغير، وإعداد وتنفيذ التصميمات الخاصة بالأوناش والأحواض العائمة الشمندورات، وإعداد وتنفيذ التصميمات والمواصفات الخاصة بالكراكات لتطهير المجارى الملاحية، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالوحدات النهرية.

أما عن المهارات الفنية، فتتمثل في إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة الخاصة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل.

شروط وظيفة مهندس بناء سفن

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

- وجود مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة ميكانيكا أو هندسة كهرباء أو هندسة بحرية تخصص بناء وعمارة سفن

- ألا يقل عن جيد

الأوراق المطلوبة لوظيفة مهندس بناء سفن

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو هيئة النقل النهري وجهين بحسب الأحوال

- كارنيه نقابة المهندسين

وظيفة أخصائي حاسبات آلية

تشترط هذه الوظيفة عددا من المهارات مثل المساعدة في إدخال البيانات على الحاسب الآلى وتحديثها، واستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة لاستخراج المعلومات والمؤشرات المطلوبة، والمحافظة على المعلومات المخزنة على الحاسبات ضد العبث أو التلف أو الضياع لضمان تحقيق الأمن السبراني، فضلاً عن المعاونة في برامج صيانة الأجهزة أو المعدات الفنية بما يضمن استمرارية صلاحيتها للعمل.

كما تتطلب عدد من المهارات الفنية مثل إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة الخاصة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل.

شروط وظيفة أخصائى حاسبات آلية

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام

- مؤهل عال في الحاسبات والمعلومات وما يعادله.

- ألا يقل عن جيد

الأوراق المطلوبة لوظيفة أخصائى حاسبات آلية

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو هيئة النقل النهري وجهين بحسب الأحوال

يمكن التقديم من هنا.