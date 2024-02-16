ضبط 40 قضية اتجار في العملة بـ15 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
04:14 م | الجمعة 16 فبراير 2024
الداخلية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قضية اتجار، فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.