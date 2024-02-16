دخله 400 ألف دولار في الساعة.. تعرف على ثروة ثاني أغنى رجل في العالم

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، أحدث تقرير لها متضمنا ثاني أغني رجل في العالم، إيلون ماسك، مالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا، الذي أكدت بأنه يكسب ما يقارب الـ6 آلاف و887 دولارا في الدقيقة الواحدة، أي ما يعادل الـ413 ألفاً و220 دولارا في الساعة الواحدة.

"ماسك" يجني 10 ملايين دولار في اليوم

وأوضح التقرير الذي نشره موقع «إنفستنج»، أن ماسك بات ينجح في حصد 9 ملايين و917 ألف دولار في اليوم الواحد، كما ينجح في حصد 69 مليون و420 ألف دولار في الأسبوع الواحد، ليحتل المرتبة الثانية لأغني رجال أعمال حول العالم بثروة صافية قدرت بـ205.5 مليار دولار.

هذا وقد أعلنت شركة تسلا المملوكة له، ربح 17.66 مليار دولار، خلال السنة المالية 2023، ضمن نموذج k-10 المصدر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ويمتلك "ماسك" كذلك، شركات أخرى مثل «سبيس إكس، وستارلينك، وإكس، ونيورالينك، وذا بورينج»، وجميعها شركات خاصة، معفاة من الالتزام ضمن الكشف أو الاستطلاع بالتفاصيل المالية للمواطنين.

صافي ربح ثروة ماسك بالمشاريع المختلفة

تم تحديد صافي ثروة ماسك من خلال حصص ملكيته ضمن المشاريع الأخرى المختلفة والمتعددة مثلا:

يحصل على 20.5% من أرباح شركة تسلا.

يحصل على 54% من أرباح شركة ستارلينك.

يحصل على 42% من أرباح شركة سبيس إكس.

يحصل على 74% من أرباح شركة إكس (تويتر سابقا).

يحصل على أكثر من 90% من أرباح شركة ذا بورينج.

تتجاوز أرباحه الـ50% في شركة نيورالينك.

وفي آخر تقرير أصدرته وكالة بلومبيرج، أفاد أن ماسك يفكر في تسريح جزء من العمالة ضمن إحدى شركاته، وهي شركة السيارات الكهربائية تسلا، مع تحديد الأدوار الأساسية والمهمة لهم.