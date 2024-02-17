حكاية أميرة مصرية عملت في محل ورد بعد انفصالها.. من هي؟

الأميرة فايزة هي الأخت الثانية للملك فاروق صاحبة الملامح الأقرب لشقيقتها فوزية؛ والأقرب في السمات لوالدتها الملكة نازلي، عاشت الأميرة الشابة صاحبة الملامح الجذابة حياة مليئة بالمغامرات ووُصفت في كتاب «نساء الملك فاروق» للكاتب أشرف توفيق، بأنها عجينة من البخور والتوابل القابلة للاشتعال، تفجر أي شخص يقترب منها»، لم تكن حياتها كبقية شقيقاتها فوزية التي كانت إمبراطورة إيران وفتحية التي أصبحت فيما بعد عاملة نظافة.

الأميرة فايزة بائعة الورد

كانت الأميرة فايزة ابنة الملك فؤاد وشقيقة الملك فاروق أقرب الأميرات للملكة نازلي؛ تحب الحياة الاجتماعية وتتفاعل كل المناسبات، وتولت رئاسة الهلال الأحمر، وتعلمت التصوير وتحميض الصور، لكن الأميرة الشابة التي تزوجت من الأمير الذي يعود لأصول تركية محمد علي رؤوف مرت علاقتهما بفترة صعبة وصلت للانفصال، وسافرت لتعيش بالقرب من والدتها ولم تعجبها حياة زوج شقيقتها الأميرة فتحية، وكان رياض غالي آنذاك.

وبعدها سافرت فايزة للعمل في العلاقات العامة في جزيرة هونولولو عاصمة جزر هاواي، وهناك تعرفت على الملياردير آرثر كاميرون الملياردير الأمريكي الذي لُقب برجل النفط، وذلك عام 1946، الذي أعلن زواجه من الأميرة فايزة في حفل زفاف كبير حضره كريستيان ديور الذي صمم لها الفستان، لكنه انفصل عنها فيما بعد، وبعدما مر الوقت بها من سيئ لأسوأ عملت كفتاة غلاف مجلة فرنسية ثم بعدها أصبحت بائعة في محل ورد في الوقت الذي انفصلت فيه شقيقتها فتحية وعملت في أحد المحال المرتبطة بديكور المنازل وبعدها عاملة نظافة.

فتحية عاملة نظافة

لم تمر الحياة بالأميرة الصغيرة فتحية شقيقة الملك فاروق بسلام؛ إذ اختارت أن تتزوج ممن تحب وخالفت القوانين والدين بالزواج من الأفندي القبطي رياض غالي وكان يعمل في السلك الدبلوماسي، ومرت بأيام صعبة انتهت بجريمة قتل إذ قتلها زوجها بعد انفصالها عنه.