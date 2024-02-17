أسعار الحديد اليوم السبت 17-2-2024 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 17-2-2024، إذ سجل نحو 54 ألفًا و973 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل قبل بيعها للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

ويشهد قطاع الحديد حالة من الاستقرار في الأسعار، وتقدم بوابة الأسعار الحكومية تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد وذلك لالتزام الشركات بتلك الأسعار وعدم الخروج عن التسعيرة المقررة.

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 17-2-2024 في الشركات والمصانع للمستهلك وفق الأسعار المعلنة رسميًا وهي كالتالي:

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

ووفق آخر تحديث لأسعار مواد البناء الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، سجل سعر حديد عز اليوم للمستهلك، والذي وصل لـ56 ألفا و775 جنيها للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

كما سجل سعر الحديد الاستثماري، اليوم السبت في مصر نحو 54 ألفا و973 جنيهًا بالنسبة لسعر البيع في الطن الواحد، كـ«سعر بيع للمستهلك».

سعر حدید المصریین اليوم

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 50 ألف جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 49 ألفا و700 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 48 ألفا و300 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي نحو 48 ألفا و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 49 ألفا و200 جنيه.

حديد المراكبي سجل 50 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 49 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

يبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم نحو 546 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فقد وصل لـ 250 دولارا للطن الواحد.