سعر حديد عز اليوم للمستهلك.. يشهد استقرارا كبيرا في الأسواق

شهد سعر حديد عز اليوم للمستهلك استقرارا كبيرا في الأسواق، وعلى بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ذلك في المصانع والشركات، اليوم الجمعة 16-2-2024.

ويهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت بشكل يومي، ذلك من أجل التعرف على المستجدات الخاصة بالأسعار المتغيره يوميا.

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

وبحسب آخر تحديث لأسعار مواد البناء التي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، فتستعرض «الوطن» سعر حديد عز اليوم للمستهلك، والذي وصل لـ56 ألفا و775 جنيها للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وسجل سعر الحديد الاستثماري، اليوم الجمعة، في مصر نحو 54 ألفا و973 جنيهًا بالنسبة لسعر البيع في الطن الواحد، كـ«سعر بيع للمستهلك».

سعر حدید المصریین اليوم

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 50 ألف جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 49 ألفا و700 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 48 ألفا و300 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي نحو 48 ألفا و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 49 ألفا و200 جنيه.

حديد المراكبي سجل 50 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 49 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

وأما أسعار الحديد اليوم السبت عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 546 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فقد وصل لـ 250 دولارا للطن الواحد.