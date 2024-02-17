بالشاي الأخضر والعسل.. 5 خطوات هتنور بشرتك بدون مكياج

في صخب الحياة المزدحمة، تخصيص وقت طويل لروتين العناية بالبشرة يمكن أن يبدو وكأنه ترف، ومع ذلك، فإن الحصول على بشرة مشرقة لا يتطلب بالضرورة ساعات من التدليل.

ركزي على روتين مخصص يغطي الأساسيات، مع منظف لطيف، ومرطب متعدد المهام، وواقي شمس موثوق، يضمن هذا الثلاثي البسيط والفعال بقاء بشرتك رطبة ومحمية ومشرقة دون الحاجة إلى نظام يستهلك الكثير من الوقت.

احرصي على دمج الأطعمة الغنية بالمياه في نظامك الغذائي، فالفواكه مثل البطيخ والخيار والبرتقال لا تساهم فقط في دعم صحتك العامة ولكنها توفر أيضًا لبشرتك الترطيب الذي تحتاجه، ما يجعلها تبدو مشرقة.

وإليكِ عدة حيل بسيطة للعناية بالبشرة المُرهقة والمُنهكة من التعب، خصيصًا للأشخاص المشغولين، إذ تضمن النصائح بقاء بشرتك صحية ومتوهجة دون الحاجة إلى الكثير من وقتك الثمين، وفقًا لموقع boldsky الهندي.

أقنعة الوجه السريعة

تفضل أيضًا أقنعة الوجه السريعة والسهلة التي يمكنك صنعها بنفسك، اصنعي قناعًا مغذيًا ومرطبًا باستخدام العسل والزبادي، أو اصنعي مقشرًا بسيطًا للتقشير باستخدام السكر وزيت جوز الهند، ويمكن دمج هذه العلاجات الطبيعية بسلاسة في روتينك وتوفير بشرة متجددة بأقل جهد.

سحر العناية بالبشرة أثناء الليل

حققي أقصى استفادة من النوم، من خلال دمج منتجات العناية بالبشرة أثناء الليل في روتينك، فقط اختاري كريمًا ليليًا أو مصلًا يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والريتينول لتوفير ترطيب عميق، وتعزيز تجديد البشرة أثناء الراحة، فهذا يضمن لك الاستيقاظ ببشرة منتعشة ومتجددة

الأقنعة الورقية الموفرة للوقت

تعتبر الأقنعة الورقية بمثابة تغيير جذري لقواعد اللعبة بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون باستمرار.. اختاري قناعًا ورقيًا مرطبًا يحتوي على مكونات مثل الصبار أو حمض الهيالورونيك، وتطبيقه لمدة 15-20 دقيقة فقط يمنح بشرتك دفعة من الترطيب والتغذية التي تشتد الحاجة إليها.

الواقي من الشمس

خطوة غير قابلة للتفاوض في أي روتين للعناية بالبشرة، قم بتبسيط روتينك الصباحي عن طريق اختيار مرطب أو كريم أساس مزود بعامل حماية من الشمس SPF مدمج، وهذا يضمن حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، حتى في أكثر الأيام انشغالًا.

التغذية الصحية

صحة بشرتك هي انعكاس لرفاهيتك العامة، قم بدمج العناصر الغذائية المفيدة للبشرة في نظامك الغذائي، ما يدعم البشرة الصحية من الداخل إلى الخارج.

اختاري الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة، التي تقوم بمكافحة الجذور الحرة وتعزيز البشرة المشعة.