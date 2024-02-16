أفضل طريقة لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الجزائري شباب بلوزداد، في تمام الساعة 9 مساءً الجمعة بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الذي يسعى فيه الأهلي للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد التتويج على حساب الوداد المغربي الموسم الماضي.

وقبل ساعات من بدء المباراة، يبحث العديد من مشجعي الفريق الأحمر، عن القناة المجانية الناقلة للمباراة، وهي القناة المفتوحة الوحيدة التي ستعرض أحداث اللقاء.

وفي التقرير التالي نتعرف عن أفضل طريقة لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، وأيضًا تردد القناة الجزائرية الأرضية.

طريقة تنزيل القناة

لتنزيل القناة الجزائرية الأرضية، يجب الدخول إلى الإعدادات، ثمّ اختيار بيانات القمر الصناعي، ومن ثمّ القناة وكتابة التردد.

تردد القناة الجزائرية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة الأهلي في دوري الأبطال

تبدأ مباراة النادي الأهلي وفريق شباب بلوزداد الجزائري، في الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، وستلعب على ستاد «5 جويلية» بالجزائر.

ترتيب المجموعة الرابعة

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع نادي يانج أفريكانز، أمام الفريق الجزائري فيحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بالتساوي أيضًا مع فريق ميدياما، مما يجعل المجموعة على صفيح ساخن، بسبب اقتراب جميع المراكز من بعضها، والذي يجعل فوز الفريق الأحمر ضرورة ملحة، من أجل البعد عن حسابات الفرق الأخرى، خاصة أن الفريق تعادل سلبيًا في الجولة الثالثة مع الفريق الجزائري في القاهرة.