«تجارية القليوبية»: افتتاح معارض أهلا رمضان غدا بحضور وزير التموين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية يتم إنشائها سنويا، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة، بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

معارض أهلا رمضان بمدينتي شبرا الخيمة وبنها

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، سيفتتحون معارض «أهلا رمضان» بمدينتي شبرا الخيمة وبنها، غدا السبت 17 فبراير.

مشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية في أهلا رمضان

وأضاف أنه يتم تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، وتحت إشراف مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاجها المواطنون، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

كما أشار إلى أنه يأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة لم تشهد أي نقص للسلع، وسيتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.