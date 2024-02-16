وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: لن نجلي المدنيين الفلسطينيين من رفح إلى مصر

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نجلي المدنيين الفلسطينيين من رفح لمصر

قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل لن تقوم بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح جنوب قطاع غزة إلى مصر، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح إلى أين سيتم إرسالهم عندما يشن الجيش هجومه المتوقع في المنطقة.

إسرائيل ليس لديها لإجلاء المدنيين الفلسطينيين لمصر

وأضاف بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن إسرائيل ليس لديها أي نية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر.. وقال جالانت في مؤتمر مع الصحافة الأجنبية: «نحن نحترم ونقدر اتفاق السلام الذي أبرمناه مع مصر، وهو حجر الزاوية في الاستقرار بالمنطقة».

الجيش الإسرائيلي يخطط لعملية رفح

وأضاف، أن الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع «يخططان بدقة لعمليات مستقبلية في رفح، التي تعد معقلًا مهمًا، للفصائل الفلسطينية»، زاعما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تجنب قتل المدنيين على الرغم من ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن إلى أكثر من 28 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.

بداية الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وبدأت الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل عملية طوفان الأقصى ورد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية، ومع استمرار الحرب تقدمت دولة جنوب إفريقيا بدعوى ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي.