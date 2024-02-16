أستاذ علوم سياسية: أمريكا تدعم إسرائيل بشكل غير محدود في حربها على غزة

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم لحياة الفلسطينيين إطلاقا، والسياسة الأمريكية ما زالت متواطئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الرئيس جو بايدن، قال «حربنا في غزة» وهي ذلة لسان لكنها تعني الكثير، ما يشير إلى أن الجانب الأمريكي يدعم إسرائيل بشكل غير محدود في حربها على قطاع غزة.

إحسان الخطيب: إسرائيل تفعل ما تريد

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تفعل ما تريد، والجانب الأمريكي يعطيها نصائح لعدم معارضة القانون الدولي فقط وليس لكون حياة الفلسطينيين مهمة، وفي النهاية تل أبيب لا تستمع لتلك النصائح وتفعل ما يحلو لها.

إسرائيل لم تكترث لقرارات محكمة العدل الدولية

أشار إلى أن أمريكا طالبت إسرائيل بتأمين حياة الفلسطينيين في رفح الفلسطينية، لكن لم تستجب، ودمرت المستشفيات والبنية التحتية للمدينة بشكل كامل، إضافة إلى رفض إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي فلسطين، لافتًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفض الاستماع لأي حلول ولم يكترث حتى لقرارات محكمة العدل الدولية.