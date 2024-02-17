لماذا نشعر بالشلل عند حدوث الجاثوم؟.. السر في الحلم

مشكلات كثيرة في النوم يُعاني منها البعض، أبرزها الشعور باليقظة وعدم القدرة على الحركة أو التحكم في الجسد للحظات، وهو ما يعرف بـ«الجاثوم»، وقد لا يعلم البعض ما هو الجاثوم؟ ولماذا يأتي إلى بعض الأشخاص، فضلًا عن سبب الشعور الشلل وقت حدوثه.

ما هو شلل النوم؟

«Sleep Paralysis» أو شلل النوم أو كما أطلق عليه «الجاثوم»، هو اضطراب يجعل الشخص يستيقظ جزئيًا من النوم خلال حلمه، بينما يظل جسده نائمًا، ويصاحبه بعض الهلاوس، لذلك يعتقد المصاب أو النائم أنه في حلم، وفق المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم «National Sleep Foundation».

فقدان قصير للتحكم في العضلات، هكذات وصفت المؤسسة «شلل النوم» إذ يحدث مباشرة بعد النوم أو الاستيقاظ، أما عن سبب حدوث الشلل وقت الجاثوم، هو سبب شعور الإنسان بأنه في حلم، إلا أنه يكون خائفا بسبب ما يُهيأ له بوجود كائن غريب.

سبب حدوث الجاثوم

لا يوجد سبب معروف لشلل النوم «الجاثوم»، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، أو اضطرابات النوم، الحالات النفسية السيئة، الأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء النفسي خلال مرحلة الطفولة أو لديهم أنواع أخرى من الصدمات.