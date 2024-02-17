دعاء يريح القلب ويجلب الرزق ويُفرج الهموم.. مناسب لكل الأوقات

قد يشعر البعض في كثير من الأوقات بالرغبة في البكاء بسبب ضغوط الحياة العديدة والمتتالية ولذلك يرغبون في معرفة دعاء يريح القلب ويهدي النفوس، وهو ما أوضحه الشيخ عبد الحميد الأطرش عضو لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقا.

دعاء يريح القلب

وحول الحديث عن دعاء يريح القلب، أكد الأطرش في تصريحات لـ«الوطن» أن النبي كان دائما ما يحرص على قراءة القرآن وذكر الله عزوجل في الكثيرة من الأحيان، كما روى عن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم».

أدعية لراحة القلب

وأكد الأطرش أنه يجوز للمسلم ان يردد عدد م الأدعية ومنها:

«اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلي من تكلني، إلي غريب يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليا فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي».

«يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلالة والإكرام والإنعام، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، اللهم يا ربنا اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك طائعين مطيعين، اجعلنا إليك مخبتين واجعلنا إليك أواهين».

اللّهم إنّك لا تحمّل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللّهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك.

دعاء للهدوء والراحة

واستكمالا للحديث عن الدعاء لراحة القلب، يجوز للمسلم ان يردد:

«اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة أرحمني برحمتك اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة

«اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».