مرسم مفتوح مستوحى من الحضارة الرومانية بـ«فنون المنيا».. خطوة جديدة نحو الإبداع

مرسم مفتوح يٌمثل خطوة إبداعية رائدة تُؤسس لمستقبل واعد لكلية الفنون جامعة المنيا، حيث يٌوفر بيئة تعليمية مُلهمة مبنية على خطط تطوير شاملة، لتُصبح كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا منارة إبداعية تُنير درب الفنّانين المُستقبليين.

مرسم مستوحى من مسرح روماني

كشفت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا عن إنجاز فريد، يتمثل في إنشاء مرسم مفتوح على هيئة مسرح روماني، وتأتي هذه الخطوة الرائدة لتوفير بيئة تعليمية مٌميزة للطلاب، تٌعزز من إبداعهم وتلهمهم بأجواء تاريخية وثقافية غنية.

ويُعدّ المرسم المفتوح ثمرة إبداع فريق عمل يضم أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين بقيادة الدكتور جمال صدقي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، الذي سعى لخلق مساحة تعليمية فريدة تُحاكي حضارات مختلفة.

خطة شاملة لتطوير بيئة التعلم

وقال «صدقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المرسم يُشبه مسرحًا رومانيًا بُنيّ من مقاعد تمّ إعادة تدويرها لخدمة العملية التعليمية، موضحا أن إنشاء المرسم المفتوح يأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة شاملة لتطوير بيئة التعلم، وفي المرحلة الثانية، ستُنشَأ أماكن مٌستوحاة من الحارة المصرية ومعبد فوعوني والريف المصري، بالإضافة إلى مرسم مستوحى من التراث الإسلامي.

المرسم المفتوح للطلاب في جامعة المنيا

وتصميم المرسم الذي سيتم افتتاحه في غضون الأيام المقبلة، مستوحى من الحضارة الرومانية، ممّا يخلق بيئة تاريخية مُلهمة للطلاب، كما أن إعادة استخدام المقاعد يُعدّ مثالًا رائعًا على الاستدامة ودمج الفن مع إعادة التدوير.

ويُتيح المرسم المفتوح للطلاب في جامعة المنيا فرصة التعلم في بيئة إبداعية، تُنمّي مهاراتهم الفنية، ومن المُتوقع أن يُلهم المرسم المفتوح الطلاب ويُحفّز إبداعهم، ممّا يُسهم في إبداع أعمال فنية راقية، ستُساعد البيئة التعليمية المُميزة في تنمية مهارات الطلاب الفنية وتوسيع آفاقهم الإبداعية.