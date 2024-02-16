نظم مركز ومدينة أبو قرقاص، برئاسة تاج جلال أبو سداح، ندوة تثقيفية للنهوض بمحصول قصب السكر بمحافظة المنيا، في شركة السكر بأبوقرقاص.

النهوض بمحصول قصب السكر

حضر الندوة وفد من كلية الزراعة جامعة المنيا، ووكيل وزارة الزراعة، ورئيس مجلس إدارة شركة السكر بمركز أبو قرقاص، وبعض المزارعين.

تأتي هذه الندوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات.

وخلال الندوة، شدد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الإرشادية المتنوعة لهم، وتقديم التوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة، لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعريف المزارعين بأهمية ذلك والفوائد التي ستعود عليهم.

التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر

وتضمنت الندوة العديد من المحاضرات التي تناولت: أهمية زراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الآثار الإيجابية لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات على الإنتاجية والجودة، التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر بنظام الشتلات وسبل التغلب عليها، دور شركة السكر في دعم المزارعين وتحفيزهم على زراعة قصب السكر بنظام الشتلات.