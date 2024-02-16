افتتاح 3 مساجد جديدة في مراكز المنيا استعدادا لشهر رمضان الكريم

وجه محافظ المنيا مديرية الأوقاف بالانتهاء من تجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، مشددا على استمرار حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل.

افتتاح 3 مساجد بمراكز المنيا

وأناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الجمعة كل من عامر طه رئيس الوحدة المحلية للمدينة لافتتاح مسجد السلام بقرية أبو يعقوب التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار في غرب مركز المنيا، بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، وممثلين من الأزهر الشريف، كما شارك هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى في افتتاح مسجد النور بقرية ابجاج الحطب التابعة لمجلس قروى حلوة مركز مطاى.

افتتاح مسجد مبارك الغربى ببلنصورة

وفي مركز أبوقرقاص، شارك المهندس تاج أبو سداح رئيس الوحدة المحلية في افتتاح مسجد مبارك الغربى بقرية بلنصورة التابعة لمجلس قروى نزلة اسمنت، يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة.

وتشهد مساجد محافظة المنيا إقبالا كبيرا من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ويتوافد المئات علي المساجد لأداء صلاة التراويح، وتهتم مديرية الأوقاف بالمحافظة بأعمال النظافة والتطهير وفرش المساجد قبل حلول الشهر الكريم بفترة كافية.