لماذا تصدرت «سوزي الأردنية» «التريند»؟ تسب والدها في فيديو خادش

تصدّرت أنباء القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها فيديو تسب فيه والدها بألفاظ خادشة.

وفي التقرير التالي نتعرف على بعض المعلومات، عن البلوجر الشهيرة سوزي أيمن، المعروفة بمشاكلها مع والدها:

معلومات عن سوري الأردنية

1- اسمها سوزي أيمن وتشتهر بـ«سوزي الأردنية» 2- عمرها 18 عامًا

3- تحمل الجنسية الأردنية

4- تدرس في المرحلة الثانوية

5- يعيش أغلب أفراد عائلتها في الأردن

6- لديها أيضًا شقيقتان وهما مي ومودة

7- إحدى شقيقتها من ذوي الاحتياجات وتظهر معها في الفيديوهات

8- تعيش بمنطقة المطرية

9- لديها 5 ملايين متابع على تيك توك

القبض على سوزي الأردنية

وخلال الساعات القليلة الماضية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر المعروفة سوزي أيمن، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، وذلك بعد تقديم مجموعة من المحاميين بلاغات ضدها، خاصة أن البعض منهم رأي «فتاة التيك توك»، استغلت شقيقتها من ذوي الهمم من أجل جذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.

سبب تصدرها الترند

ما زاد من شهرة سوزي الأردنية، هو آخر تريند تصدرته، أثناء مشاجرة متكررة مع والدها في بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، فخلال الحديث معه قالت جملة، أثارت ضجة لدى المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحوا يستخدمونها في الحديث مع بعضهم، لكن سرعان ما انتهى كل شيء، وهدأت الأجواء بعد نبأ القبض عليها.