أحمد العوضي يطل على جمهوره بشخصية جديدة بـ«حق عرب»: «جدع وبفهم في الأصول»

نشر الفنان أحمد العوضي صورة من كواليس مسلسله الرمضاني المُقبل، «حق عرب»، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي يعتبر البطولة المُطلقة الأولى للعوضي في الدراما التلفزيونية.

وكتب «العوضي» على الصورة: «عرب السويركي، وطبعًا زي ما إحنا عارفين هطلع جدع وبفهم في الأصول، بس مسلسل إن شاء الله يعجب كل إخواتي ورمضان كريم»، موضحًا أنّ المسلسل في مضمونه رُبما يكون مُختلف لكن تفاصيل الشخصية التي يلعبها من المرجح أن يسير فيها على نفس نهج شخصياته الماضية.

">

ويجسد أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل شخصية «عرب» الذي يعمل لدى الفنان رياض الخولي، الذي يمتلك خلال أحداث المسلسل مخزن أخشاب، ويتعرض لحادث ويتمكن «عرب» من إنقاذه، وهو مسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.