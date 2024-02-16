«هجرس» بالقناع الأخضر في رمضان 2024.. ما قصة هذا الظهور؟

ظهر الفنان محمد سلام، في البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي 8، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، ليحمل على مدار الـ30 حلقة مجموعة من الأحداث الكوميدية والاجتماعية.

يظهر البرومو مشهدًا لـ«هجرس» الذي يجسد شخصيته محمد سلام، وهو يرتدي القناع الأخضر، الأمر الذي يحمل الكثير من التساؤلات، حول هل يعيد المسلسل شخصية صاحب القناع الأخضر مجددًا؟

برومو مسلسل الكبير أوي 8

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسل الكبير أوي 8، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار الـ7 أجزاء السابقة، لينال برومو المسلسل على إعجاب الجمهور، خاصة بعد ظهور جزء من فيلم القناع الأخضر، الذي يمكن استعراض بعض المعلومات عنه في التقرير التالي:

فيلم القناع الأخضر

تدور قصة فيلم القناع الأخضر أو «the mask» حول رجل فاشل لم ينجح في أي علاقة اجتماعية، يعيش فقيرًا في حياته، إلى أن تغيرت حياته تمامًا بعد عثوره على قناع أخضر، ليتحول بعدها إلى رجل غريب الأطوار لديه قدرات جسدية وعقلية خارقة.

صاحب شخصية القناع الأخضر

شخصية صاحب القناع الأخضر لشخص يدعى بـ« ستانلي إبكس» الشهير بالقناع، وهو موظف خجول، مهدور حقه من قبل الجميع حتى مديره، له صديقان فقط هم كلبه «ميلو» وزميله في العمل «تشارلي شوماخر».

يجد «ستانلي» في طريقه بالصدفة قناعًا خشبيًا غريب الشكل، وبمجرد ما يرتديه يتحول إلى شخصٍ جديدٍ ذو وجهٍ أخضر ولباسٍ أصفر، يسرق الأموال من مصرف إيدج سيتي، ويأخذ الأموال إلى شقته يدرك ما جرى عندما ينتزع القناع.

وعندما تعلم الشُّرطة أنَّ «The Mask» هو من سرقَ المصرف، تُحاول القبضَ عليه لكنَّه يتمكن من الفرار، عندها يحاول ستانلي التخلص من القناع الذي يقعُ بيد أحد الأشخاص يدعى «تيريل»، فيتدخل ستانلي لإنقاذ حبيبته «تينا» المخطوفة من قبل العصابة، ويتمكن في النهاية من ذلك ويتخلَّص من القناع ليعيش مع حبيبته بقية حياته.