بعد عرض مشاهده في برومو مسلسل الكبير أوي 8.. معلومات عن la casa de papel

بعد عرض البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، من بطولة الفنان أحمد مكي المقرر أن يخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2024 بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في الأجزاء السابقة، ظهرت مشاهد لعملية سطو على أحد البنوك، وهو ما لفت أنظار الجمهور خاصة أنها مقتبسة من المسلسل الأسباني «la casa de papel».

برمو مسلسل الكبير

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، الذي أصبح ينتظره الجمهور، لما سيقدمه من محتوى رائع وكوميدي، فضلًا عن تناوله لبعض القضايا المجتمعية ومعالجتها بصورة مضحكة، إذ نال برومو الجزء الثامن إعجاب الجمهور، وأصبح متشوقا أكثر لعرض الحلقات، خاصة بعد اقتباسه مشاهد من المسلسل الإسباني.

مسلسل «la casa de papel»

«la casa de papel» هو مسلسل إسباني شهير، مكون من 5 أجزاء، تدور قصته حول رجل غامض لقب بـ«البروفيسور» يقوم بالاستعداد لأكبر عملية سرقة «سطو» أنجزت على الإطلاق، وهي في الأساس كانت حلم والده.

حينما فشل الأب في تحقيق حلمه وتنفيذ أكبر عملية سرقة، وذلك بسبب موته برصاص الشرطة خلال إحدى عمليات سطوه التي وصفها بأنها صغيرة، أراد «البروفيسور» أن يحقق حلم والده، وذلك من خلال تجنيد 8 أشخاص يُدعون بأسماء حركية وهي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيًا وليس لديهم ما يخسرونه.

في نهاية المسلسل، تعقد معها الوضع داخل البنك الذي حُصرت داخله العصابة، بينما تم القبض على «البروفيسور» من قبل المحققة «أليسيا».