هل فرق السن بين الزوجين يؤثر على نجاح وفشل العلاقة؟.. منصة مودة تجيب

أجابت منصة «مودة»، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على التساؤل المطروح بشأن تأثير فرق السن بين الزوجين، موضحة أنه يعتمد التأثير على مدى النضج العقلي للزوج، ومدى التفاهم الحقيقي بين الزوجين، بحسب دعاء راجح، مستشار مُعتمد بالمنصة.

شخصية اعتمادية

وفق منصة مودة، هناك بعض الشباب الذي يٌفضل المرأة الأكبر سنًا لأنها شخصية اعتمادية يريد أن يحظى بـ«ماما» بديلة، فهي تتحمل مسؤوليته كطفل، وهناك من الفتيات من تتقمص شخصية المٌنقذ أو شخصية الأم، وبعد فترة من الزواج تشعر بالتعب والإرهاق وأنها تٌعطي الكثير لهذه العلاقة في حين لا يٌقدم الطرف الآخر شيئا، وهنا تكمن المشكلة عندما تنجذب الشخصيتان ويظهر بينهما تفاهم «ظاهري»، لأنها هي المتصرف القائد وهو التابع الموافق دائمًا.

ودوّنت المنصة عبر موقعها الإلكتروني: «من المهم عزيزتي أن تٌقيمي مدى تحمل خطيبك لمسؤولياته المادية والنفسي، وألا تغتري بالتفاهم الظاهري».

مفهوم التفاهم الحقيقي

وعزت المنصة، التفاهم الحقيقي، بشخصيتين مختلفتين، لكنهم يديران اختلافهما بشكل جيد، وشخصيتان مسئولتان كل منهما يتحمل مسئولياته تجاه العلاقة وتجاه الزواج ويتعاونان في ذلك، مؤكدة أنه من المهم التعامل مع آثار هذا التفاوت كأن يكون مركزها الوظيفي أعلى أو دخلها المادي أعلى والتفاهم حول هذه الأمور.