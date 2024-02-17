تركيب عربات إسبانية مطورة لقطارين على خط الصعيد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطاري رقم 1902 و989 إكسربيس «القاهرة – أسوان» والعكس، موضحة أنه اعتبارا من يوم 10 مارس المقبل، يتم تعديل تركيب قطار رقم 1902 مكيف «القاهرة – أسوان» بتركيب جرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة أسباني مطورة، وعربة ثانية مكيفة أسباني مطورة بوفية ذات 36 مقعداً و6 عربات ثانية مكيفة أسباني مطورة وعربة قوى.

تعديل تركيب قطار رقم 989 مكيف

وأكدت الهيئة في مستند لها، أنه يتم تعديل تركيب قطار رقم 989 مكيف «أسوان – القاهرة» في نفس اليوم، بتركيب جرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة أسباني مطورة، وعربة ثانية مكيفة أسباني مطورة بوفية ذات 36 مقعداً و6 عربات ثانية مكيفة أسباني مطورة وعربة قوى.

أفضل الخدمات لجمهور الركاب

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أن التعديل يأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحة أن العربات الإسباني تم تطويرها وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيدٍ مصرية خالصة في ورش كوم أبوراضي التي تعتبر عصب السكة الحديد.

وأوضحت أن تطوير العربات اشتمل على تغيير شكلها بالكامل من الداخل والخارج، حتى المقاعد والإضاءة لتوفير خدمة متميزة للركاب، مؤكدة انتظام حركة القطارات على الخطين البحري والقبلي وفق المواعيد والجداول المُحددة لذلك.