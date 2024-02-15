«السكك الحديدية»: تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط بسبب الأمطار

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من بالبلاد، ما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط.

أكدت الهيئة في تقرير لها، الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كل مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.

وتقدمت الهيئة، بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها، وتؤكد أنها لا تدخر جهدا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.