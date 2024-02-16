«عشان تحمي نفسك من الأمراض الخطيرة».. 4 بدائل لـ«الإيرفراير»

القلاية الكهربائية «الإيرفراير» تعد من الأجهزة الأساسية في المنزل، فهي تساعد على تحضير الوجبات السريعة، بدلاً من القلي في زيت، ولكن على الرغم من ذلك فإنها قد تسبب الإصابة بأمراض خطيرة، مثل مرض السرطان وأمراض القلب، وذلك لأنّها تحول الزيت إلى دهون وتؤدي لتراكم الأحماض الدهنية.

بدائل الإير فراير

هناك العديد من الأجهزة البديلة لـ«الإيرفراير» والتي منها الفرن الكهربائي، الذي يمكن استخدامه في تحضير الأطعمة بنفس الطريقة، مع إضافة القليل من الزيت أو بدونه، وفقا لما ذكره موقع «brooklyn craft pizza».

جاءت من ضمن الأجهزة البديلة لـ«الإيرفراير» «الباسكت رول» وهي عبارة عن وسيلة بديلة يتم تصنيعها من «الباسكت» بشكل ملفوف توضع، وبعد ذلك في الفرن وبداخلها الطعام، كما أن الشواية تكون الشواية بديلا للقلاية الكهربائية، فهي تستخدم في شواء الطعام بطريقة صحية للطهي، وذلك لأنها تستخدم الحرارة الجافة، ما يؤدي إلى تساقط الدهون الزائدة من الطعام.

صنية التحمير

لم تقتصر الأجهزة البديلة للقلاية الكهربائية عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن البدائل هي استخدام صينية التحمير في الفرن التي تعتبر من أفضل البدائل، وتعمل على تحضير الطعام مثل القلاية الكهربائية، وبجانب ذلك لها العديد من الفوائد، كونها لا تحتوي على أي دهون، وبالتالي تكون مناسبة لأنظمة التحكم في الوزن والصحة بشكل عام، وأيضا فهي سهلة الاستخدام، وأيضًا تكون أمنة لأنه غير مصنوعة من مواد سامة.