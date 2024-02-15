«قبل ما تشتريهم».. اعرف الفرق بين الميكروويف والإير فراير

الميكروويف والقلاية الكهربائية «إيرفراير» يعتبران من الأجهزة الأساسية في المنزل لأنهما يساعدان في تحضير الوجبات السريعة ويقللان من الجهد، ولكن البعض لم يكن لديه القدرة على شراء الثنائي معا، لاستخدامها داخل المطبخ ما يجعلهم يطرحون تساؤلا عن أيهما الأفضل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير استخدامات كل منها.

هناك اختلافات كبيرة توجد بين الميكروويف والقلاية الكهربائية واستخدمات كل منهما، حيث إن القلاية الهوائية تعمل عن طريق تدوير الهواء الساخن حول الطعام من أجل طهيه، وهي تساعد في طهي الطعام بسكل متساوٍ، بينما الميكروويف يعمل على طهي الطعام من الداخل للخارج وفقا لما ذكره موقع «brooklyn craft pizza».

الاختلاف بين القلاية الكهربائية والميكروويف

من ضمن الاختلافات التي توجد بين الميكروويف والقلاية الكهربائية هو أسلوب الطبخ، حيث إن القلاية الكهربائية تعمل على تدوير الهواء الساخن حول الطعام ما يساعد على طهيه، بينما الميكروويف يعمل على تسخين الطعام من خلال استخدام الإِشعاع الكهرومغناطيسي.

تأخد القلاية الكهربائية وقتها طويلا حتى الانتهاء من إعداد الطعام بينما الميكروويف يأخذ وقتا أقل في تحضير الطعام، فمثلا عند إعداد البيتزا فإن تسويتها في القلاية الكهربائية يستغرق 15 دقيقة، وبينما في الميكروويف تستغرق 5 دقائق فقط، بالإضافة إلى ذلك فإن قوام الطعام الذي يتم إعداده في القلاية الكهربائية يكون مقرمشا وله شكل الطعام المقلي، بينما الطعام الذي يتم إعداده في الميكروويف يكون أكثر نعومة، وذلك لأنه يكون مطهوا على البخار.

المهام التي تقوم بها القلاية الكهربائية والميكروويف

لم يقتصر الاختلاف بين القلاية الكهربائية والميكروويف عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن الاختلافات بينهما هو الحجم، حيث إن القلاية الكهربائية يكون حجمها أصغر من الميكروويف، وفي أغلب الأحياء تكون تكلفتها أكبر، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن مهامها تكون أقل من الميكروويف لأن القلاية تقوم بالطهي فقط، أما الفرن الميكروويف، يعمل على إعادة تسخين الطعام المجمد.