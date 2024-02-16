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5 سلع أساسية تراجعت أسعارها في الأسواق اليوم.. أهمها الزيت والسكر

كتب:

سعيد رمضان
10:07 م | الجمعة 16 فبراير 2024
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

سجلت أسعار العديد من السلع الغذائية تراجعًا، اليوم الجمعة، في عدد كبير من الأسواق، أهمها السكر والزيت والمكرونة والعدس، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار السلع التي تراجعت أسعارها، اليوم الجمعة، في مختلف الأسواق، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر المعبأ 

وبحسب البوابة، فإنّ أسعار السكر المعبأ شهدت تراجعا بنحو 0.38%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 42 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار المكرونة المعبأة

وبحسب البوابة، فإن أسعار المكرونة المعبأة شهدت اليوم الجمعة، تراجعًا بشكل طفيف، إذ تراجع السعر بنحو 0.16% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 31.36 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس المعبأ صحيح

وأوضحت البوابة أن أسعار العدس المعبأ صحيح، شهدت تراجعا بشكل ملحوظ، إذ تراجع السعر بنحو 0.84 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 73.45 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الجبن الرومي

كما تراجعت أسعار الجبن الرومي في الأسواق المصرية بنحو 3.42%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 251.95 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار زيت الذرة

كما تراجعت أسعار زيت الذرة، في الأسواق المصرية بنحو 1.73%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 125.74 جنيه تقريبًا.

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