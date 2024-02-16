تكريم 90 متسابقا في مسابقة تلا للإبداع الثقافي بالمنوفية

شهدت مدينة تلا بالمنوفية، تكريم عدد كبير من المتسابقين الذين شاركوا في مسابقة تلا للإبداع الثقافي، في حفل كبير أقيم بإحدى القاعات، وتم تقديم فقرات استعراضية، وعروض فنية، وحلقات إنشادية بواسطة الطلاب المشاركين في المسابقة، بحضور كريم السادات عضو مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة .

جوائز المسابقة

وقال المهندس عصام البدري أحد المساهمين لتلك المسابقة، إنه جرى تكريم 90 متسابقا ومنحهم جوائز مالية ودروعا وهدايا، وشارك في المسابقة مواهب في مدينة تلا والقرى المجاورة لها، مضيفا أن هذه المسابقة بمساهمة عدد من أهالي المدينة للارتقاء بالمستوى الثقافي للصغار والكبار .

أقسام المسابقة

وقال حسام آدم أحد المنظمين لتلك المسابقة، إن المسابقة تسعى لاكتشاف المواهب في «شعر الفصحى - شعر العامية - القصة القصيرة - الإلقاء - التمثيل - الغناء - الإنشاد - الأفلام القصيرة - صناعة المحتوى - الرسم - التصوير الفوتوغرافي»، وجرى تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال المسابقة .