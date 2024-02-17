موعد انتهاء نوة الشمس الصغرى في الإسكندرية والمحافظات

بدأ العد التنازلي لانتهاء نوة الشمس الصغرى الحالية التي تضرب المحافظات الساحلية، وبحسب تقارير غرف عمليات المحافظات فإن نوة الشمس الصغرى يتبقى لها يومان بدءا من فجر اليوم السبت ليصل عدد أيامها إلى 6 أيام ممطرة.

آخر أيام نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية والمحافظات

وأوضحت الغرفة أنه يتبقى يومان على انتهاء نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية والمحافظات، هما اليوم السبت وغدا الأحد، إذ تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 50% ليصل بذلك أيام النوة إلى 6 أيام، بعدما بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

موعد تحسن الطقس في الإسكندرية ومطروح

وتوقعت الغرفة تحسن حالة الطقس في الإسكندرية ومطروح بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى، بدءا من الاثنين 19 فبراير، كونه اليوم الأول بدون أمطار منذ بداية النوة، ويستمر التحسن بدون أمطار حتى يوم الأربعاء المقبل.

محافظات يستمر فيها أمطار نوة الشمس الصغرى

ولفتت الغرفة إلى أن التحسن سيكون على الإسكندرية ومطروح فقط، بينما تستمر الأمطار يوم الاثنين على السواحل الشمالية الشرقية المتمثلة في البحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد.