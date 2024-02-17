«يؤدي إلى الوفاة».. حسام موافي يحذر من بديل يستخدم للإقلاع عن التدخين

يعد مضغ اللبان من أخطر العادات، التي تستخدم في الإقلاع عن التدخين، كما يعتقد بعض الأشخاص، لأنه يحتوي على نسبة عالية من النيكوتين، التي تعمل على تدمير القلب، وتسمم بعض أعضاء الجسم، ويصل الأمر إلى الوفاة، لذا يجب الابتعاد عن مضغ اللبان.

يعتقد بعض الشباب أن مضغ اللبان، يستخدم في الإقلاع عن التدخين، أو يساعد في الابتعاد عنه، وهي نظرية خاطئة تمامًا، لأنها تؤدي إلى الإضرار بصحة الجسم، وفي النهاية لا تمنع الشخص من التدخين، إذ يعود الشخص إلى نفس الشراهة في التدخين، بحسب حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «في شباب كتير بتفتكر إن اللبان، بيخلي الشخص يمتنع عن التدخين».

اللبان لا يساعد في الإقلاع عن التدخين

وأوضح «موافي» أن اللبان لا يساعد في الإقلاع عن التدخين، بل له مخاطر صحية عديدة، لأنه يساعد على خلط الدم مباشرة بالنيكوتين، وهو مكون موجود في اللبان، ويزيد نسبته في الدم بسهولة: «مضغ اللبان بيأثر على الجسم بشكل سيء، عشان كدا لازم نبعد عنه، عشان بيزود نسبة النيكوتين في الدم».

يساعد مضع القلب في التأثير على القلب بشكل سلبي

يساعد مضع القلب في التأثير على القلب بشكل سلبي، لذا ينصح مرضى القلب بالابتعاد عنه تمامًا، لأنه يزيد من سرعة ضربات القلب، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة، بحسب أستاذ طب الحالات الحرجة.

اللبان أخطر من السجائر

يعد اللبان أخطر من السجائر، لأن اللبانة تحتوي على نسبة نيكوتين، أضعاف الموجودة في السيجارة، لذا فإن تأثيرها يكون سلبي، وذلك بسبب المواد الكيميائية الموجودة فيه، مما يؤثر على جميع أعضاء الجسم ليس القلب فقط، بل قد يسبب التسمم، وفي بعض الحالات تنتهي بالموت، بحسب «موافي».