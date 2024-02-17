أول أجر للفنانة الراحلة تحية كاريوكا.. رقم غير متوقع

عُرفت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا بقدرتها العالية في التمثيل، خطفت قلوب الجماهير سواء في مصر أو الوطن العربي بأكمله، فهى تعد من أبرز الراقصات في الوطن العربي، حيث تتميز بمدرستها الخاصة التي جعلتها تقتحم مجال الفن وما زالت الكثيرات من محبي الرقص الشرقي يتبعن نهجها.

رحلة طويلة مليئة بالصعوبات خاضتها الفنانة تحية كاريوكا في حياتها الفنية التي بدأتها منذ الصغر وذلك عن طريق ممارسته الرقص، حيث عملت في البداية مع الراقصة محاسن محمد، التي اكتشفت موهبتها، وبعد ذلك انضمت إلى فرقة بديعة مصابني.

حب الرقص والتمثيل

عبرت الفنانة الرحلة تحية كاريوكا في أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة عن مدى حبها للرقص، وبعد ذلك خاضت تجربتها في التمثيل من خلال تقديمها للعديد من الأفلام الناجحة التي كان لها أثر كبير في قلوب محبيها من أبرزهم فيلم العروسة، خلي بالك من زوزو، لعبة الست، شباب امرأة.

أول أجرة للفنانة تحية كاريوكا

كان أول أجر للفنانة تحية كاريوكا 6 جنيهات بعد أدائها دور كومبارس تظهر في صالة «رتيبة وأنصاف»، وتألقت فيه ليصبح بعد ذلك أجرها 100 جنيه شهريا، حيث تركت الرقص من أجل التفرغ للتمثيل في السينما.

دور كبير لعبته الفنانة تحية كاريوكا من الناحية الوطنية، إذ ساعدت الفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي، وفي هذا الشأن كرمها الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ومنحها جائزة في عيد الفن هي والنجم الكبير فريد شوقي.

ولدت الفنانة تحية كاريوكا بمدينة الإسماعيلية، في 22 فبراير عام 1915، وبدأت مسيرتها الفنية كراقصة، واستمرت رحلتها الطويلة في الفن، حيث رحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر عام 1999، بعد إصابتها بجلطة رئوية.