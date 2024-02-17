«تضامن الدقهلية» تشارك في برنامج «العباقرة» لكبار السن بـ6 متنافسين

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية عن مشاركة تضامن الدقهلية بـ6 متاسبقين من دور وأندية كبار السن ببرنامج «العباقرة» في نسخته الجديدة.

مشاركة التضامن الاجتماعي في برنامج العباقرة

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية أن وزارة التضامن نظمت فعاليات تُقيّم المشاركين للاشتراك في «برنامج العباقرة» من 8 محافظات وفقا للمعاير التي وضعتها الوزارة.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية شاركت من خلال النصيب الأوفر بتصعيد 6 من المتسابقين في برنامج العباقرة لدور كبار السن والأندية علي برنامج القاهرة والناس.

وأكد وائل عبد العزيز على مدير المديرية مسؤول دور المسنين بالمديرية بضرورة مرافقة المجموعة بعد صعودها خلال فترة تسجيل وتصوير البرنامج.

وأشار وكيل الوزارة إلى مشاركة عدد كبير من كبار السن من أعضاء الأندية والدور بهدف دمجهم اجتماعيا والاستفادة من خبراتهم الحياتية، والتأكيد على أن لهم الحق في المشاركة في الأنشطة والبرامج وتشجعيهم على العمل المجتمعي الإيجابي.