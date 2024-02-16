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أوقاف الغربية تطرح ملحقات للأنشطة الدينية والطبية في 12 مسجدا

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:40 م | الجمعة 16 فبراير 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت مديرية الأوقاف بالغربية، عن فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بعدد من مساجد، بمساحات مختلفة ومواقع متميزة، تصلح لجميع أنشطة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية: «حضانات - مكاتب تحفيظ - عيادات - مكاتب إدارية - أنشطة اجتماعية وتجارية».

رابط إعلان وزارة الأوقاف

واضحت مديرية الأوقاف بالغربية، أن فتح باب التقديم يكون لمدة 15 يوما، معلنة عن رابط تقديم الطلبات ويمكن بالضغط هنا، وأن التقديم يكون لمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت لأي طلب يتم تقديمه بعد الموعد المحدد للإعلان أو عن طريق التسجيل بالموقع.

وبينت «أوقاف الغربية» أنه يتم ملئ نموذج طلبات حق الانتفاع الورقية بالمديرية، وذلك فور إعلان أسماء المتقدمين على موقع وزارة الأوقاف، وسيتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

تعليق إعلان وزارة الأوقاف 

وأكدت مديرية الأوقاف بالغربية، أنه ستم نشر هذا الإعلان على صفحتها وتعليق الإعلان في مكان بارز عند الملحق وأقرب المساجد إليه، والمديرية التي بها ملحقات شاغرة، بناء على توجيهات الدكتور علي جمعة، وزير الأوقاف.

وجاءت الملحقات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف في مدن و مراكز المحافظة وهي كالتالي:

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بقلم رفيق محمد ناصف