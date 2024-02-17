«هيطلع زي الجاهز».. طريقة عمل الكرواسون بمكونات متوفرة في كل بيت

الكرواسون من المخبوزات المحببة لدى الكبار والصغار، ويمكن إعداده في المنزل، بدلًا من شرائه، لضمان جودة المنتجات، كما يمكن حشوه بحشوات مختلفة مفضلة، مثل الجبن أو الشيكولاتة، ولا يعتبر مكلفًا مقارنة بأسعار المخابز في الخارج.

مقادير عمل الكرواسون في المنزل

6 أ كواب من الدقيق.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الزبدة.

2 كوب من المياه الدافئة.

خليط لإعطاء الوجه لون:

بيضة.

القليل من الحليب، أو يستبدل بالزبادي أو اللبن الرائب أو المياه، أو الاستغناء عنه تمامًا.

الحشوات:

يمكن استخدام أي شيء للحشو، مثل المربى أو الجبنة أو الشيكولاتة أو زبدة بسكوت وهكذا، بحسب قناة cbc sofra.

طريقة تحضير الكرواسون في المنزل

تبدأ الخطوة الأولى بخفق الزبدة مع السكر، للحصول على قوام كريمي هش ولونه فاتح.

أما الخطوة الثانية من خلال إذابة الخميرة والسكر في اللبن، ثم إضافته إلى الدقيق مع رشة بسيطة من الملح، ثم التقليب حتى تندمج المكونات مع بعضها، ثم عجنها باستخدام الأيدي، أو وضعها في العجان، وترك العجينة حتى تخمر.

تشكيل وتسوية الكرواسون

والخطوة الثالثة تشكيل العجينة، بفردها من خلال استخدام النشابة، ثم تقطيعها لمثلثات متوسطة، و«لف» المثلثات حتى تأخذ شكل الكرواسون، ودهن الوجه بخليط من البيض والحليب، ويمكن إعداد الكرواسون سادة أو محشو بحشوات مختلفة، ويمكن وضع أي شيء على الوجه، مثل الجبنة المبشورة أو الشوكولاتة المبشورة، ويتم إدخال الصاج في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة، أو فرن متوسط الحرارة، حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.