3 أبراج «وش السعد» على شركائهم في النصف الثاني من فبراير.. هل أنت منهم؟

سيطرت حالة فلكية جديدة وسعيدة على بعض الأبراج، منذ بدء منتصف فبراير الجاري، حسبما ذكرت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، عبر صفحتها الرسمية، مشيرة إلى حركة فلكية مهمة للأبراج.

مواليد برج الميزان

توقعت «فؤاد» أن يجني مواليد برج الميزان ثمار تعبهم في العمل خلال النصف الثاني من شهر فبراير، وهم في حالة تجعلهم يجدوا أنفسهم متحمسين لاكتشاف مواهبهم، ويتمكنوا من العمل بقدر أكبر وذلك يجعلهم في مزاج جيد، كما أن حركة الكواكب تشير إلى أنهم في حالة تجعلهم يجملون الحظ لشركائهم العاطفين.

مواليد برج الجوزاء

يتميز أصحاب برج الجوزاء، خلال النصف الثاني من شهر فبراير، بتحسين الوضع المادي لهم، والذي يتسبب في الحسد، وتتوالى عليهم الأحداث السعيدة، وهم برفقة شركائهم، في الجانب المهني والمالي، وقد يصل شريك برج الجوزاء أخبار سعيدة من خلاله أو وهو برفقته، ويوجد دعم كبير من المريخ في منزل المشروعات والحظ الكبير في تنمية الأعمال الخاصة.

مواليد برج الحوت

مواليد برج الحوت، خلال النص الثاني من شهر فبراير، سيحصل شركائهم على سعادة وأفراح تخص الزيادات المالية، وتحقيق بعض النجاحات الكبيرة، ومشروعات ناجحة، ولكن عليهم بالسرية والكتمان خلال تعاملاتهم اليومية، لأنهم معرضين للحسد.