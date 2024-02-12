وزير الإسكان يتفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقفها التنفيذي ونماذج التشطيبات الداخلية للوحدات، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

وزير الإسكان يواصل جولته التفقدية بالعلمين الجديدة

وتفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات الداخلية الجاري تنفيذها في الأبراج، موضحاً أنّه جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ4 أبراج بمشروع الداون تاون، ويضم 5 أبراج سكنية بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بإرتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، كاملة التشطيب والخدمات.

كما عقد وزير الإسكان، اجتماعًا مع ممثلي الشركة المنفذة للمشروع، لاستعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ مختلف الأعمال، والعقبات التي تواجه التنفيذ وسبل التغلب عليها.

ووجه بسرعة البدء في تنفيذ بحيرات العلمين «كريستال لاجون» بمنطقة الداون تاون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.