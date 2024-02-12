رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الإسكان يتفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
04:13 م | الإثنين 12 فبراير 2024
وزبر الإسكان يواصل جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة

وزبر الإسكان يواصل جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقفها التنفيذي ونماذج التشطيبات الداخلية للوحدات، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

وزير الإسكان يواصل جولته التفقدية بالعلمين الجديدة

وتفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات الداخلية الجاري تنفيذها في الأبراج، موضحاً أنّه جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ4 أبراج بمشروع الداون تاون، ويضم 5 أبراج سكنية بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بإرتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، كاملة التشطيب والخدمات.

كما عقد وزير الإسكان، اجتماعًا مع ممثلي الشركة المنفذة للمشروع، لاستعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ مختلف الأعمال، والعقبات التي تواجه التنفيذ وسبل التغلب عليها.

ووجه بسرعة البدء في تنفيذ بحيرات العلمين «كريستال لاجون» بمنطقة الداون تاون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

اقرأ المزيد:

رئيس «تنمية المنصورة الجديدة» يوجّه بإنهاء أعمال التشطيب بـ«سكن مصر» في الموعد المحدد

«الشباب والرياضة» تتابع أعمال التشطيب للصالة المغطاة للألعاب ببنها

مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات يتابع أعمال التشطيب بمسجد الحق المبين

«الصحفيين» تكشف سبب تأجيل استلام وحدات العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة.. مقصد سياحي متميز في إجازة نصف العام

نقابة الصحفيين تعلن مواعيد تسليم وحدات إسكان العلمين الجديدة

مصادر: طرح وحدات سكنية بمدينة العلمين الجديدة في مارس المقبل

«الصحفيين» تخطر حاجزي وحدات العلمين الجديدة بموعد تسلم خطابات التخصيص

احتفالات بمدينة العلمين الجديدة لفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية (صور)

أرخص فسحة في الشتاء بمدينة العلمين الجديدة.. ملاعب وبحيرات ومرسى يخوت (صور)

رئيس «العلمين الجديدة» يتفقد اللجان الانتخابية

«معلومات الوزراء» ينشر صورة بالأقمار الصناعية لمدينة العلمين الجديدة

«الإسكان»: وفد حكومي ياباني يزور العلمين الجديدة لدراسة الفرص المتاحة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.