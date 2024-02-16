رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر فبراير 2024.. اعرف الاستهلاك

ينتظر الكثير من المواطنين والموظفين سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص صرف المرتبات الشهرية حتى يتمكنوا من دفع الفواتير الخاصة بالمرافق التي يتم إصدارها كل شهر بقيمة الاستهلاك الخاص بهم، سواء كانت الكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعي، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز وتحديدا شهر فبراير 2024.

وتحرص شركة بتروريد على إتاحة الفرصة للمواطنين من العملاء المستخدمين للغاز الطبيعي للاستعلام عن فاتورة الغاز الخاصة بهم، والمسجلة لدى الشركة بالاستهلاك الشهري، ونوضح من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، وتحديدا الخاصة بشهر فبراير 2024، والتي جاءت كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز.. شهر فبراير 2024

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بشهر فبراير 2024 بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروريد من هنــــــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الشركة الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية، ثم اختيار تسجيل قراءة العداد والضغط عليها.

- وبعدها يتم إدخال البيانات الخاصة بالعداد، وتتمثل في «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- وبعد إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على «اعرض»، ليتم عرض الفاتورة الخاصة بالعميل الراغب في الاستعلام.