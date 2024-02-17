خريطة انقطاع المياه اليوم في المحافظات

تشهد عدة مناطق وقرى في عدد من محافظات مصر، اليوم السبت، انقطاع لمياه الشرب، نتيجة للصيانة الدورية في محطات وخطوط المياه وتطهير الخزانات الأرضية، لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة، حيث تقدمت شركات المياه بالإعتذار عن فترات الانقطاع، معلنة توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها في المناطق المتضررة.

انقطاع المياه عن 4 قرى في بني سويف لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف قطع مياه الشرب، اليوم السبت، عن 4 قرى في مركز الواسطى شمال المحافظة و هي قرى: انفسط، ونا، أبويط، كوم أبوراضي، لمدة 10 ساعات، للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي والمرشحات بمحطة مياه أبويط مركز الواسطى، ضمن الصيانة الدورية التي تجريها الشركة.

قطع المياه عن قرية حجازي بمركز قوص 6 ساعات

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، قطع مياه الشرب عن قرية حجازى بحري بمركز قوص لمدة 6 ساعات، اليوم السبت، اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا حتي 12 مساٍء نفس اليوم، وذلك بسبب ترحيل خط مياه الرئيسي المتعارض مع مسار مشروع خط انحدار الصرف الصحي قطر 1200 مم، فيما تشهد مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا، اليوم السبت، ضعف عام لمياه الشرب، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التى تجرى بمحطة مياه الحميدات.

قطع المياه عن منطقة الوليدية بأسيوط وضعفها في عدة مناطق أخرى

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، انقطاع المياه عن منطقة الوليدية شرق أسيوط وضعفها عن قري بحري: منقباد، ونجع سبع، بنى حسين، والعزب التابعة لتلك القرى، وذلك بداء من الساعة 8 مساء امس الجمعة الموافق 16/2/2024 وحتي 8 مساء اليوم السبت الموافق 17/2/2024 لمدة 24 ساعة، نظرًا للقيام باصلاح كسر خط طرد محطة الوليدية المرشحة قطر 900 مم.

انقطاع المياه عن مركز مطاي 12 ساعة

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن انقطاع خدمة المياه في مركز ومدينة مطاي، اليوم السبت الموافق 17 فبراير، لمدة 12 ساعة، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءًا، نتيجة لعملية غسيل وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه على باشا.