قطع المياه عن عدة مناطق بالمنصورة للصيانة.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه بسبب أعمال الصيانة في عدة مناطق بالمنصورة اليوم.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأشارت شركة المياه إلى أنه يجري قطع الخدمة يأتي بسبب قيام الشركة بالعمل على صيانة خط 630 متر زهر لمدة 8 ساعات في بعض المناطق بمدينة المنصورة.

أماكن قطع المياه اليوم بالدقهلية

وأضافت أنه يجري قطع المياه اليوم في شارع عبدالسلام عارف بالمنصورة، من الساعة 3 مساء إلى الساعة 11 مساء لمدة 8 ساعات، وتضم المناطق المتأثر بقطع المياه «تقسيم مجلس المدينة - تقسيم المحافظة - شارع المستشفى الدولي».

وأكدت الشركة على المواطنين والأماكن المتواجدة في المناطق التي تتأثر بقطع المياه تدبير احتياجاتهم من قطع المياه لحين عودة المياه بعد انتهاء الأعمال اليوم الساعة 11 مساء.