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قطع المياه عن قرية حجازة بحري بقنا للصيانة.. اعرف المواعيد

كتب:

رجب آدم
08:56 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
قطع المياه - تعبيرية

قطع المياه - تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، انقطاع مياه الشرب عن قرية حجازة بحري بمركز قوص جنوب قنا، يومي السبت والأربعاء المقبلين.

قطع مياه الشرب في قنا

وأكدت الشركة في بيان اليوم، انقطاع المياه بقرية حجازة بحري بمركز قوص لمدة 6 ساعات من الساعة 6 صباحا حتى 12 مساء، يومي السبت 17 فبراير الجاري، والأربعاء 21 فبراير.

انقطاع مياه الشرب في حجازة بحري

وتابعت أن انقطاع مياه الشرب في حجازة بحري، يأتي لترحيل خط مياه الرئيسي المتعارض مع مسار مشروع خط انحدار الصرف الصحي قطر 1200 مم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وطالبت الشركة المواطنين قاطني هذه المناطق وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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بقلم رجب آدم